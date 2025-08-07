Bolu'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Bolu'da Pelitcik köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale devam ediyor.

'da merkeze bağlı Pelitcik köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arazözler ile yangın söndürme helikopteri de gönderildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

