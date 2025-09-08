Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Bolu'da yoldan çıkıp ağaçlık alana savrulan bir otomobil alev aldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

'da Köroğlu Mahallesi Çıkınlar Caddesi'nde B.A.Y.'nin (28) kontrolünü yitirdiği otomobil, saat 06.00 sıralarında yoldan çıkarak ağaçlık alana savruldu.

Kaza sonrası otomobil alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

