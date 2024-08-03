Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Bolu’da Ankara ile Zonguldak’ı birbirine bağlayan D-750 kara yolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZN 9492 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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