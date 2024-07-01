Bolu'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobili ile duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

Bolu'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü

'dan Mudurnu istikametine seyreden H.K. (61) yönetimindeki otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisi ile bulunduğu yere sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü H.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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