Bolu’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki çift yaralandı.

Bolu’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Bolu Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mustafa B. yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrilerek ters döndü. Sürücü Mustafa B. ve eşi Selma B., araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa ve Selma B, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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