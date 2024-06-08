Bolu'da otomobil ve motosiklet çarpıştı! 'Bile bile vurdun' dedi

Kaza, Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuleli Sokak üzerinden Mimar Sinan Sokak’a giren Hüsnü K. idaresindeki 14 EN 162 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyreden Ramazan G. yönetimindeki 14 BR 462 plakalı motosikletle çarpıştı.



Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yolda savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Motosiklet sürücüsünün ardından gelen babası K. G., otomobil sürücüsüne suçlayıcı ifadelerle saldırdı.



Vatandaşların araya girmesi üzerine öfkeli baba, sakinleştirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği esnada öfkeli baba K.G., otomobil sürücüsüne yönelik, “Bile bile vurdu. Kabul et, özür dile bile bile vurdun” ifadeleriyle suçladı. Yaralı Ramazan G. olay yerindeki müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.