Bolu'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden olurken, şiddetli fırtına nedeniyle de ağaçlar devrildi.

Bolu'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Kentte, sabah saatlerindeki güneşli hava, öğleyin yerini şiddetli fırtına ve sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle, şehrin birçok noktasında rögarların tıkanması nedeniyle su baskını yaşandı.

Bolu'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi - 1

D-100 kara yolu yan yol oto sanayi sitesi mevkisinde araçlar suların içinde ilerledi. Vatandaşlar, sağanak ve fırtına sırasında sığınacak yer ararken, kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Bolu'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi - 2

Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması ve su baskınlarının yaşandığı noktalarda rögarların açılması için çalışma başlattı.

Bolu'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi - 3

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