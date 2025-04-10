Bolu'da su samuru görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak sınıflandırılan su samuru Bolu’nun Aladağlar bölgesinde yer alan Göksu Tabiat Parkında görüldü.

Tabiat Parkında kamp yapan 14 yaşındaki Osman Yekta Bilgili, su samurunun göl üzerinde yüzdüğünü fark etti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Fotoğraf makinesi ile o anları kaydeden Bilgili, sık sık kamp yaptığını su samurunu görünce kayıt almak için heyecanlandığını belirtti.

Kısa süreliğine su yüzeyine çıkan su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu.