Bolu'da sudan zehirlenmelerin yaşandığı köyü terk ettiler

Bolu merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde Kurban Bayramı ile birlikte başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi öldü, 141 kişi de hastanelerde tedaviye alındı.

Halen tedavileri süren 4'ü yoğun bakımda, 17 kişinin durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Köyde bulunan su depolarında yapılan temizlik ve klorlama çalışmalarının ardından vatandaşların evlerine sular yeniden verilmeye başladı.

Ancak buna rağmen şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması istendi. Vatandaşlar, içme suyu ihtiyacını dışarıdan getirilen hazır sularla karşılarken, diğer ihtiyaçlarında ise şebeke suyunu kullanıyor.



KÖYDE SESSİZLİK HAKİM



Şebeke suyunu kullanma konusunda tedirginlik yaşayan vatandaşlar, yaylalarda ve şehir merkezlerinde bulunan evlerine gitti. Köyde kirada oturan vatandaşlar da başka bir yerde yeni ev arayışlarına başladı. Sessizliğin hakim olduğu köyde kalan vatandaşlar ise tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyor.



"SUYA DOKUNMAKTAN KORKUYORUZ"



Sudan zehirlendiği için kızı hastanede tedavi gören Metin Vazakoğlu, "Uygun kiralı başka bir yerde ev bulabilirsem çıkacağım. Suları dışarıdan getiriyorum. Evde sular akıyor ama kullanmıyoruz. Suya bile dokunmaktan korkuyoruz. Burada sadece evi olanlar ya da hastası olmayanlar kaldı. Geri kalanlar bıraktı burayı, gittiler. Evlerde kimse yok" diye konuştu.



İçme suyu ihtiyacını dışardan, diğer ihtiyaçlarını ise şebeke suyundan karşıladıklarını söyleyen Serhat Çakıoğlu ise "İçme suları şu anda dağıtılmakta. Şebeke hattından su evlere geliyor. Evlerimizde kullanıyoruz ama içmiyoruz. İçme sularını hazır kullanıyoruz” dedi.