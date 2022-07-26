Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin yeni açıklama

Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin yeni açıklama yapıldı. Hastaneye kaldırılan 141 vatandaştan 44'ünün tedavisi sürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.07.2022 - 12:26

Bolu'da sudan zehirlenmeye ilişkin yeni açıklama

İlişkili Haberler

Bolu'daki içme suyu zehirlenmesinde ilk ölüm

Bolu'daki içme suyu zehirlenmesinde ilk ölüm

Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda 'HÜS' çıktı (HÜS nedir?)

Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda 'HÜS' çıktı (HÜS nedir?)

Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 44'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye dünden bu yana yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "96 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 44 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...