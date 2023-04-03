Bolu'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve JAK ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi.



Olay yerine gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı.

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