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Bolu'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

Balık tutmak için Bolu Seben Gölü'ne giren 2 arkadaştan biri, teknenin alabora olması sonucu suda kayboldu. Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bolu'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

'dan balık tutmak için 'nun Seben Taşlıyayla Göleti'ne giden Uğur Çınar (33) ve Ferdi Uludağ (44) isimli iki arkadaş, teknenin alabora olmasıyla suya düştü.

Uğur Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkmayı başarırken, Uludağ ise kayboldu.

Bolu'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp - 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve JAK ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı.

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