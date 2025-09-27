Bolu’da ters şeritte tehlikeli yolculuk
Bolu’nun Mengen ilçesinde hafif ticari araç kilometrelerce ters şeritte ilerledi.
Edinilen bilgiye göre, Mengen mevkisinde hafif ticari araç sürücüsü ters şeride girerek kilometrelerce ilerledi. Trafikteki diğer sürücüler, aracın tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
O esnada yolda ilerleyen bir trafik polisi ekibi, aracı durdurdu. Ters istikamette ilerleyen sürücüye işlem yapıldığı öğrenildi.
