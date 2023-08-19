Bolu'da trafik kazası: Olay yerinden kaçan sürücü geri geldi

YARIM SAAT SONRA GERİ GELDİ

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinden kaçan İsmail Yaşar’ın yakalanması için çalışma başlattı. Kazadan yaklaşık yarım saat sonra olay yerinden kaçan sürücü Yaşar geri geldi. Kaza mahalinde ifadesi alınan sürücü Yaşar’ın alkol kontrolü yapıldı. Alkollü olmadığı tespit edilen İsmail Yaşar, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazada hafif ticari aracın motor kısmının kullanılamaz hale geldiği ve sürücü koltuğunun tam karşısında bulunan camın çatlak olduğu görüldü. Olay yerinden kaçıp tekrar geri gelen sürücü İsmail Yaşar ise ayağında hafif bir çizik olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.