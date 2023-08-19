Bolu'da trafik kazası: Olay yerinden kaçan sürücü geri geldi

Kaza, D-100 kara yolunda İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Bayram Demirtaş idaresindeki otomobil ile kavşaktan dönmek için anayola çıkan İsmail Yaşar yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu konumunda bulunan Nazmiye Demirtaş ve hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Turgay Nizamoğlu yaralandı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücü İsmail Yaşar olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi.
YARIM SAAT SONRA GERİ GELDİ
Polis ve jandarma ekipleri olay yerinden kaçan İsmail Yaşar’ın yakalanması için çalışma başlattı. Kazadan yaklaşık yarım saat sonra olay yerinden kaçan sürücü Yaşar geri geldi. Kaza mahalinde ifadesi alınan sürücü Yaşar’ın alkol kontrolü yapıldı. Alkollü olmadığı tespit edilen İsmail Yaşar, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazada hafif ticari aracın motor kısmının kullanılamaz hale geldiği ve sürücü koltuğunun tam karşısında bulunan camın çatlak olduğu görüldü. Olay yerinden kaçıp tekrar geri gelen sürücü İsmail Yaşar ise ayağında hafif bir çizik olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Bolu
- Kaza