Bolu'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinin Ilıca köyü mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında orman yolunda Muhammet Can Dedeoğlu’nun (21) kontrolünü yitirdiği traktör, uçuruma yuvarlardı.
Sürücü Dedeoğlu traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muhammet Can Dedeoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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