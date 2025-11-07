Bolu'da türbede kirlilik tepki çekti

Bolu'nun Elmalık mevkiinde bulunan Hayreddin Tokadi Türbesi'nin kadınlar tuvaletinde çekilen görüntüler tepki çekti.

Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar, lavaboların bulunduğu alanda peçete yığınları, kirli zeminler ve kötü koku ile karşılaştı. Manevi değeri yüksek olan türbede ortaya çıkan çirkin görüntüler, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşlar, kutsal kabul edilen bir ziyaret yerinde böyle manzaraların görülmesine tepki gösterdi.