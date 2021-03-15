Bolu'da üç aylık bebek corona virüs kurbanı

Bolu'da yaklaşık üç ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, iki hafta önce corona virüs teşhisi kondu.

Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Yusuf bebek dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ilk geçtiği haber ise bebeğin iki aylık olduğu yönündeydi.



VİDEO: ÖZEL KREŞTE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ŞİDDET