Bolu'da üç zanlı yakalandı

Bolu'da uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan üç şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da üç zanlı yakalandı

Bursa'da ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G., uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Ö. ve basit yaralama suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan Ü.G., O.Ö. ve Ş.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...