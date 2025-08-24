Bolu'da üç zanlı yakalandı
Bolu'da uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan üç şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da jandarma ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G., uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Ö. ve basit yaralama suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan Ü.G., O.Ö. ve Ş.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Bolu
- Jandarma