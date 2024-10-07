Bolu’da uçuruma yuvarlanan araç alev aldı: 2 ölü

Yoldan geçen sürücülerin alevleri fark edip yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler yangını söndürürken, araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.



Ölenlerin cenazesi, incelemenin ardından kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.