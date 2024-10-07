Bolu’da uçuruma yuvarlanan araç alev aldı: 2 ölü
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Defalarca kez takla atan araç, bu sırada alev aldı. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Bolu’da uçuruma yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Mudurnu ilçesinde meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği H6876BC yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Defalarca takla atan otomobil alev aldı.
Yoldan geçen sürücülerin alevleri fark edip yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürürken, araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Ölenlerin cenazesi, incelemenin ardından kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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