Bolu'da yabancılara 10 kat zamlı su oylaması Eylül ayına ertelendi

Bolu’da, geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, öneriyi Ağustos ayı meclis toplantısında öneri olarak sundu.

Oy çokluğuyla kabul edilen öneri Ağustos ayı meclis toplantısı ikinci bileşiminde oylanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na ertelendi.



KOMİSYONDAN KARAR ÇIKMADI



Bolu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısının ikinci bileşimi halka açık şekilde Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda yabancılara 10 kat zamlı su önerisiyle ilgili söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüseyin Ekrem Serin, “Konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu arkadaşlarımızla görüştük. Şöyle bir kanıya vardık. Su abone kayıtlarında bulunan bilgilerde yeterli bilgiye sahip değiliz. Uyruklarla ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil. İl Göç İdaresi’ne herhangi bir yazı yazılması kanısındayız. Kaç tane dijital, kaç tane mekanik su sayacı kullanan var, kaç tane abone var bunları bilmek durumunda değiliz. Bunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi üzerine görüş birliğine vardık” dedi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"



Komisyonun karar verememesine tepki gösteren Başkan Özcan, “Komisyonun bu raporu vermemesini üzüntüyle karşılıyorum. Komisyon toplanabilirdi. Birbirimizi kandırmayalım. Ben bunun toplanmamasının arkasındaki sebepleri anlatacağım. Ben bu konuyu Türkiye tartışsın diye gündeme getirdim. Bana batan bir şey mi vardı? Ben bunları sorumlu bir vatandaş olarak söyledim. Ben bunları söylerken halkın tercümanlığını yaptım. Geri adım atmayacağım" sözlerini kullandı.

