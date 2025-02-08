Bolu'da yangın faciası: Otelin kaçak olduğu iddiasına Bakanlık'tan yalanlama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.

Bolu'da yangın faciası: Otelin kaçak olduğu iddiasına Bakanlık'tan yalanlama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de yangın çıktığı esnada otelin Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olduğu belirtildi.

Bu ruhsat için verilen bir "turizm işletme işletme belgesi" bulunduğu da ifade edildi.

Açıklamada, "Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiştir" ifadeleri de yer aldı.

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