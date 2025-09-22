Bolu'da yangın faciası: Yaşlı çift yaşamını yitirdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 85 yaşındaki Necati ve Ziyaver Karaman çifti, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Bolu'da yangın faciası: Yaşlı çift yaşamını yitirdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ekinören köyünde Necati (85) ve Ziyaver Karaman'ın (85) yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye erleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da yangın faciası: Yaşlı çift yaşamını yitirdi - 1 Yangında yaşamını yitiren Ziyaver ve Necati Karaman

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...