Bolu'da yemek yaparken yanarak öldü

Haberler - İHA 06.07.2022 - 14:49
Bolu’da yemek yaparken üzerine kızgın yağların sıçraması sonucu bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Aktaş mahallesi İsmet Paşa caddesinde meydana geldi.
İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre (68) tavada yemek yaptığı sırada üzerine sıçrayan kızgın yağlar elbiselerinde yangın çıkardı.
Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı.
Elbiseleri yanan kadının “imdat” çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre’nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şükran Emre, Aktaş camiinde kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar mezarlığına defnedildi.