Bolu'da zehirlenme şüphesi: 32 kişi tedavi altında

Bolu'nun Yuva köyünde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı artıyor.

Hastaneye kaldırılan 63 kişiden 31'i taburcu oldu.

Bolu ve şehir dışına sevk edilen çoğu çocuk 32 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nden tedavisi süren hastalara ilişkin bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishal ile ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir" denildi. İlk hastanın 16 Temmuz Cumartesi günü geldiği belirtildi.

Hastaların yaşlarının 3 ile 15 arasında değiştiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta çocuk nefroloji servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedeninine yönelik araştırmalar devam etmektedir."



İNCELEMELER SÜRÜYOR



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Köyün içme suyu deposundan numuneler alındı. Örnekler Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Numunelerin incelemesi sürüyor.

Sağlık Bakanlığı da inceleme başlatarak bir uzman heyeti kente gönderdi. Ekip hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıyor. Depoya kurban atıkları karıştığı iddia edilmişti. Ancak ilk incelemelerde depoda kurban atığı tespit edilmedi.



Araştırılan diğer ihtimal ise sel sularının içme suyu şebekesine karışışmış olmadı. İncelemelerin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

DEPODA TEMİZLİK



Diğer taraftan zehirlenmelerin kaynağı olduğu sanılan su deposundan alınan numuneler inceleniyor. Ayrıca söz konusu depo boşaltılarak kimyasal maddelerle temizlik yapıldı.

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