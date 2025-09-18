Bolu'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Bolu-Mudurnu Karayolu Yazılar köyü mevkisinde yağışın da etkisiyle yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kazada, otomobil ve midibüs sürücüleri ile midibüste yolcu olan 8 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu Karayolu'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.