Bolu'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Bolu-Mudurnu Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

-Mudurnu Karayolu Yazılar köyü mevkisinde yağışın da etkisiyle yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme meydana geldi.

Kazada, otomobil ve midibüs sürücüleri ile midibüste yolcu olan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu Karayolu'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

