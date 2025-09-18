Bolu'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Bolu-Mudurnu Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Bolu-Mudurnu Karayolu Yazılar köyü mevkisinde yağışın da etkisiyle yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, otomobil ve midibüs sürücüleri ile midibüste yolcu olan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu Karayolu'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Bolu