Bolu'da zorlu kanyonda arama kurtarma tatbikatı

Bolu'da farklı illerden arama kurtarma derneklerinden 170 kişinin katıldığı tatbikatta ekipler zorlu kanyonlarda senaryo gereği kaybolan kişileri arama çalışması başlattı. Farklı alanlarda bulunan yaralılar, sedyelerle ambulansa taşındı.

Bolu'da zorlu kanyonda arama kurtarma tatbikatı

'nun Seben ilçesinde bulunan Solaklar Kayaevleri mevkiinde ‘3. Ulusal Dağ Arama Tatbikatı’ düzenlendi. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen tatbikata AFAD, Dağcılık Federasyonu, Köroğlu Arama Kurtarma Derneği, Jandarma Arama Kurtarma ile 5 ilden Türkiye Dağcılık Federasyonu üyeleri kamu kurumları ve sivil toplum kuruşlarında görevli arama kurtarma personeli katıldı. Geçen yıl Artvin Yusufeli'nde çığ kazasında hayatını kaybeden dağcılık antrenörü Mustafa Tekin adına düzenlenen tatbikata katılan 150 kişilik ekip senaryo gereği Guz Deresi Kanyonu'na giren 25 kişilik grubun geri dönmediği yönündeki ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler ihbarın ardından gruplara ayrılarak için Guz Deresi Kanyonu, Muslar Kayaevleri ve Nevruz Tepesi bölgelerine yönlendirildi.

Ekipler zorlu kanyonda kaybolan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının ardından kaybolan kişiler bulunarak yaralı olanlar sedyeyle sağlık ekiplerinin bulunduğu alana taşındı.

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