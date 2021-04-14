Bolu'daki annenin yardım çığlığı: Çocuğumun gözü önünde öldürülmek istemiyorum

Bolu'da yaşayan 31 yaşındaki Cansu İrki, boşanma davası açtığı eşi tarafından ölüm tehditlerini aldığını söyleyerek yardım talebinde bulunuyor.



Bolu'da yaşarken 2019 yılında E.İ. ile evlenip, Antalya'ya taşınan Cansu İrki, hamileyken eşinden şiddet görmeye başladı.



İrki doğum yaptıktan 1 yıl sonra gördüğü şiddet, eşinin kumar oynaması ve ailesine maddi olarak sahip çıkmaması nedeniyle E.İ'den boşanmaya karar verdi.



Cansu İrki, boşanma kararını E.İ'ye söylediğinde de şiddet gördü.



KORUMAYLA ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ



Bunun üzerine durumu polise bildiren İrki, gelen memurların korumasıyla Antalya'dan otobüse binip, Bolu'ya geldi. İrki, Bolu'da boşanmak için mahkemeye başvururken, haberi alan E.İ. Bolu'ya geldi.



KAYINVALİDESİNİ DE DÖVDÜ



E.İ, iddiaya göre boşanmalarına neden olduğunu öne sürdüğü kayınvalidesini de dövdü. İrki'nin annesi E.İ'den şikayetçi oldu.



İrki'nin açtığı boşanma davası, Bolu Aile Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma, E.İ'nin katılmaması nedeniyle ertelendi.



ÖLÜM TEHDİDİ



Cansu İrki, boşanma aşamasında olduğu E.İ'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve bu tehditlerini onun da bilgisi dahilinde kayda aldığını, boşanma davası dosyasında bunların da olduğunu söyledi.



''HEPİNİZİ KESECEĞİM, 3-5 GÜN YATARIM''



Cansu İrki tarafından kaydedilen telefon konuşmasında E.İ'nin şu ifadeleri kullandığı duyuldu:



"Şaka yapmıyorum, hepinizi keseceğim. Kör bıçakla keseceğim. Çocuğumun ölüsünü öpeyim ki sana en büyük yemin. 3-5 gün yatarım 6'ncı gün yine dışarıdayım. Bu seni son uyarışım. Bu işin şakası yok. Ben sizin beklemediğiniz gün geleceğim."

'ÇOCUĞUM ÇIĞLIĞIMI DUYMASA BENİ ÖLDÜRECEKTİ'



İrki, evlendikten sonra şiddet görmeye başladığını ve hamileyken de dayak yediğini söyleyen İrki, birçok hastalığa yakalandığını da açıkladı.



Düzenli olarak bir işte çalışmadığı, kumar oynadığı ve evine bakmadığı için E.İ'ye boşanma isteğini söyleyen İrki, şu ifadeleri kaydetti:



''Ayrılma istememin sebebinin annem olduğunu düşünerek annemi öldüresiye dövdü. Aileme zarar gelmesin diye barıştım. Yine olmayınca anlaşmalı boşanma teklifinde bulundum, o da kabul etti. Bu o dönemde beni oyaladı. Benim eşyaları hazırladığımı görünce beni dövmeye başladı. Çocuğum 'İmdat' sesime uyanınca bıraktı. Çocuğum uyanmasaydı beni öldürecekti. Benim telefonumu ve evin anahtarını alarak çıkıp gitti. Ben de bu zaman zarfında balkona çıktım. Yoldan geçen birine seslendim. Polisi aradık. Polis gelip bizi aldı. Hastane ve darp raporundan sonra özel hiçbir eşyamı alamadan Bolu'ya geldim."

'HALA BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR'



E.İ'nin tehditlere devam ettiğini söyleyen Cansu İrki, "Bizi öldüreceğini, keseceğini söylüyor. Çocuğu vermezsek bizim beklemediğimiz an bizim karşımıza çıkıp öldüreceğini söylüyor. Konuşurken de onun bilgisi dahilinde ses kaydı aldım. Ben ne yaparsam yapayım bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. Kendisi de '3 gün 5 gün yatarım 6'ncı gün ben yine dışarıdayım. Ben yine yapacağımı yapacağım' diyor" diye konuştu.



'BEN DE ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLMEK İSTEMİYORUM'



Ölmek istemediğini ve yakınlarının da tehlikede olduğunu dile getiren Cansu İrki, "Bu adam elini kolunu sallayarak gezmesin. Ben ölmek istemiyorum. Benim annem öldürülsün istemiyorum. Diğer televizyonlarda çıkanlar gibi ben de çocuğumun gözü önünde ölmek istemiyorum. Birileri benim sesimi duysun. Bir şekilde bu adam cezasını almalı. Almadığı takdirde ben de öleceğim diğer kadınlar gibi. Sesim duyulmazsa ben de öleceğim. Ben sesimi bu şekilde duyurmaya çalışıyorum ama kimse benim sesimi duymuyor. Belki benim çocuğum annesiz kalacak, belki de ben annesiz kalacağım" dedi.