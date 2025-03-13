Bolu'daki fabrika yangını kontrol altında

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Bolu merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı.