Bolu'da orman yangını çıktı

Yangın, saat 16.40 sıralarında Karaardıç köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormanın büyük bir kısmını sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

160 personel ile 5 yangın söndürme helikopteri ve toplam 45 araçla alevlere müdahale sürüyor. Yangına destek amaçlı çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Şu an için yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmadığı öğrenilirken, köylüler için de evlerini boşaltma kararı verilmedi.

Öte yandan, köylüler ise traktörleriyle taşıdıkları su tankerleriyle ekiplere destek olmak büyük çaba sarf etti.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.41 sularında Göynük ilçesi, Karaardıç Köyü civarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangına, 5 helikopter, 4 itfaiye, 8 ilk müdahale aracı ile toplam 57 araçla müdahale edildiği bildirildi.



Orman, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, Göynük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Özel İdaresi ve sivil toplum kuruluşlarından 188 personelin özverili çalışmaları neticesinde yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, yangın alanında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.