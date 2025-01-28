Bolu'daki otel yangını faciasına ilişkin Meclis'te Araştırma Komisyonu kuruldu

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birliştirildi.



Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya depremlerde, tren ve maden kazalarında, sel felaketlerinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek Kartalkaya'daki otelin, Yangın Yönetmeliği'ne aykırı işletildiğini ifade etti. Kaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sorumluluktan kaçamayacağını söyledi.

TANJU ÖZCAN'IN İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİ



Tanju Özcan'ın istifa etmesini isteyen Kaya, "Bu felaketlerden ders çıkarmamız lazım. Felaket üstüne felaket yaşamaya devam ediyoruz. Birbirinize suç atma yarışına giriyorsunuz. Belediye iktidara, iktidar belediyeye suç atıyor." değerlendirmesinde bulundu. Bülent Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da istifa etmesi gerektiğini belirtti.



Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da otel yangının, Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybının yaşandığı iş yeri yangını olarak kayıtlara geçtiğini, bu zihniyetin değişmediği sürece insanların ölmeye devam edeceğini söyledi. Özdağ, "Kanunları uygulayacak liyakatli idarecilere ihtiyacımız var. Ülkemiz, yaşanan her felaketten sonra alınmayan tedbirleri tartışmaktan bıktı, usandı." diye konuştu. Selçuk Özdağ, ihmali olanlara gerekli cezanın verilmesini istedi.



TURHAN ÇÖMEZ: OTELDE YANGIN ALARMI YOK



İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimlerine ilişkin raporların paylaşılmasını istedi. Çömez, "Otel, yangınla ilgili sertifikasyonu nereden aldı?" sorusunu yöneltti. Çömez, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Valiliğe sorumluluk düştüğüne işaret ederek, "Otelde yangın alarmı, yangın dedektörü yok. Koridorlarda yol gösteren ışıklı işaretler, anons sitemi yok. Kapılar yangına dayanıklı değil." dedi.



"AĞIR YAPTIRIMLAR GETİRİLMELİDİR"



MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise "TBMM olarak, böyle acıların bir daha yaşanmaması adına gerekli kanuni düzenlemeleri ivedi şekilde yapmamızın zarureti ortadadır." dedi.



İş yeri açma ve çalışma ruhsatı esas alınarak Turizm İşletme Belgesi'nin düzenlendiğini anlatan Şanlıtürk, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayanların bu belgeyi alamayacağını söyledi. Şanlıtürk, 2022'den bugüne kadar 4 binin üzerinde tesisin belirlenen yeterlilikleri sağlamadığı gerekçesiyle kapatıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bir haftadır yapılan tartışmalara bakıldığında, bu olayda 'Özel İdarenin yetkisi yok, belediyenin yetkisi yok, Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisi yok.' O zaman yetkili kim? Bu otel nasıl yandı? İlgili kanuni düzenlemeler, mevzuat ve yönetmelikteki değişiklikler yapılarak ağır yaptırımlar getirilmelidir. Bolu Belediye Başkanı'nın, dayısının oğlunu Belediye Başkan Yardımcı yapmasını doğru bulmuyorum."



Turizm bölgelerine itfaiye birimlerinin kurulması gerektiğine işaret eden Şanlıtürk, parti olarak Meclis Araştırması önergesini desteklediklerini dile getirdi.



MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ise otelde yangın söndürme sisteminin bulunmadığını, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün birinci sorumlu olduğunu belirterek işletme sahiplerinin, Bolu Belediyesine yaptığı yangına yeterlilik başvurusunu geri çektiğini hatırlattı. Semih Işıkver, "TBMM bünyesinde Araştırma Komisyonu kurularak gerekli çalışmanın yapılmasını sağlamak hepimizin asli görevidir." dedi.



"İKTİDARI SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ"



DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de otelin denetim raporlarının paylaşılmasını istedi. Yetki-sorumluluk ilişkisinin belirlenemediğini savunan Koçyiğit, iktidarın yerel yönetimi güçlendirmediğini söyledi. Koçyiğit, "Ortak komisyon kurarak sorumluluğu üzerinizden atamazsınız. Bakan derhal istifa etmeli, Özel İdare görevden alınmalıdır. İktidarı, sorumluluk almaya davet ediyoruz." diye konuştu.



"BELEDİYENİN YÖNETİM SORUMLULUĞU YOK" AÇIKLAMASI



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da otelin Bolu il merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunduğunu, "Bolu Belediyesinin neden itfaiye birimi kurmadığının" sorulması üzerine Bolu Belediyesinin bölgede yönetim sorumluluğunun olmadığını iddia etti. Bolu Belediyesinin, 11 araçla yangın çıkan otele ulaştığını belirten Günaydın, çok sayıda kişinin itfaiye birimlerince kurtarıldığını anımsattı. Gökhan Günaydın, "Soruşturmayı adil yürütelim, kime uzanıyorsa ona kadar uzansın." dedi.



CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da yangının güvensizliği ortaya koyduğunu dile getirdi.



Yangının, kaza olmadığını vurgulayan Pala, "Öngörüldüğü ve yangının meydana geldiği çok açık." ifadesini kullandı. Pala, Kültür ve Turizm Bakanlığının, denetim sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.



"AK PARTİ OLARAK TAKİPÇİŞİ OLACAĞIZ"



AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da yangının herkesi derinden üzdüğünü vurguladı. Yangının sorumlularına gereken cezanın verileceğini dile getiren Uslu, "AK Parti olarak konunun takipçisi olacağız. Otel yangınında hatası, ihmali, usulsüzlüğü bulunan kim varsa, hangi kurumsa, mutlaka yargıya hesabını verecektir. Bu sürecin şeffaflığa, açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Çok yönlü adli ve idari süreç başlatıldı. Hiçbir şekilde biz bu meselenin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Yüksek hassasiyetle sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.



Yangınla ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Uslu, otelde temel yangın tedbirlerinin eksik olduğunun görüldüğünü belirtti.



AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da Araştırma Komisyonunun kurulmasının, benzer olayların yaşanmaması için atılacak önemli adımlar arasında yer aldığını vurguladı. Gerekli adımları kararlı şekilde atacaklarının altını çizen Uygur, idari ve adli soruşturmaların sürdüğünü anımsattı.



TAM SİYASİ PARTİLERİN ORTAK OYUYLA KABUL EDİLDİ



Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.



KOMİSYON ÜYELERİ DAHA SONRA BELİRLENECEK



22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.