Bolu'daki uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Bolu'da 22-28 Eylül tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 10 ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde belirlenen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

10 ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 5,58 gram esrar, 6,67 gram metamfetamin, 2 gram skunk, 0,49 gram eroin, 84 sentetik ecza ve 1 kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

