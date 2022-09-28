Bolu'daki zehirlenme vakaları başka köye de sıçradı şüphesi

Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünde, yaylada hayvancılıkla uğraşan anne ve oğlu zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kanlı ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülen anne Ankara'ya sevk edilirken, oğlunun tedavisi ise Bolu'da sürüyor. Geçen aylarda Yuva köyünde yaşanan zehirlenme vakasında 1 kişi ölmüş, 148 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Bolu'daki zehirlenme vakaları başka köye de sıçradı şüphesi

Yuva köyünden sonra bu kez de Kındıra'da benzer zehirlenme şüphesi görüldü. 

Kındıra köyünde hayvancılık yapan kadın ile oğlu, kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Bolu'daki zehirlenme vakaları başka köye de sıçradı şüphesi - 1

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Yapılan tetkiklerde kadın ve oğlunda, 2 ay önce 1 kişinin ölümü 148 kişinin zehirlenmesiyle sonuçlanan Yuva köyündeki vakalarla benzerlik olduğu görüldü.

Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) vakasına rastlanan anne tedavisi için Ankara'ya sevk edilirken, hastalığı daha hafif geçiren oğlunun tedavisine ise Bolu'da devam ediliyor.

Bolu'daki zehirlenme vakaları başka köye de sıçradı şüphesi - 2

YUVA KÖYÜNE 29 KİLOMETRE MESAFEDE

Köyde uzun süredir yaylada yaşayan kadın ve oğlu dışında kimsede benzer şikayetlerin olmadığı bildirildi.

Anne ve oğlunun yaşadığı yaylanın, daha önce zehirlenme vakası yaşanan Yuva köyüne 29 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Ayrıca, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye giderek su ve yemeklerden numune aldı.

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