Bolu'da park halindeki 4 araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, Kılıçarslan Mahallesi'nde Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Bulvar üzerinde seyreden Bilal K. idaresindeki otomobil, yağışlı havada kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı.
Otomobilin çarptığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Hatice S. meydana gelen kazada yaralandı. Kaza nedeniyle 5 araçta maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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