Bolu’da TIR ile otomobil çarpıştı: Biri ağır 4 yaralı

Kaza, Taşkesti-Akyazı karayolunda Akçaalan mevkiinde meydana geldi.

Yol üzerinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda savruldu.

Otomobilde bulunan Bedriye Ç., Tamer Ş., Aylin Ş. ve Eymen Ş. kazada yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Bedriye Ş., durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.