Bolu'nun 4 aylık suyu kaldı
Kuraklık, Bolu'nun barajlarını da vurdu. İlkbaharda yüzde 100 doluluk oranına sahip Gölköy Baraj Gölü’nde su seviyesi yüzde 30’lara düştü. Barajda 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.
Kentte seyreden sıcak ve yağışsız havalar ile ayrıca suyun tarımsal sulamada kullanılması nedeniyle barajın doluluk oranı yüzde 30 seviyesine düştü.
17 Ağustos itibarıyla barajdan tarım arazilerine sulama ihtiyacı için su verme işleminin durdurulması planlanıyor.
Gölde ihtiyacı karşılayabilecek 4 aylık su kaldığı belirtildi.
Su seviyesinin çekildiği alanlar gözle görülür hale geldi ve adacıklar oluştu.
YÜZDE 100'DEN DÜŞÜŞ
Gölköy Baraj Gölü, ilkbaharda kar sularının erimesiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı.
