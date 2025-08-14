Bolu'nun 4 aylık suyu kaldı

Kentte seyreden sıcak ve yağışsız havalar ile ayrıca suyun tarımsal sulamada kullanılması nedeniyle barajın doluluk oranı yüzde 30 seviyesine düştü.



17 Ağustos itibarıyla barajdan tarım arazilerine sulama ihtiyacı için su verme işleminin durdurulması planlanıyor.



Gölde ihtiyacı karşılayabilecek 4 aylık su kaldığı belirtildi.



Su seviyesinin çekildiği alanlar gözle görülür hale geldi ve adacıklar oluştu.



YÜZDE 100'DEN DÜŞÜŞ



Gölköy Baraj Gölü, ilkbaharda kar sularının erimesiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı.