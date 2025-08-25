Bolu'nun "Kızılderili Oturan Boğası" toprağa verildi

Kızılderili kültürünü Bolu’da yaşatan ve doğanın korunmasına yönelik açıklamalarıyla hem kentte hem de Türkiye genelinde tanınan Sabahattin Kalaycıoğlu, 10 yıldır beyin hastalığı ile ilgili tedavi görüyordu.

Yaklaşık 10 yıldır tedavi gören ve dün hayatını kaybeden "Kızılderili Oturan Boğa" lakabıyla tanınan 78 yaşındaki Kalaycıoğlu’num cenazesi, Paşaköy Eniştebey Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı’na defnedildi.

Yaşattığı Kızılderili kültürü ve doğa sevgisiyle tanınan Kalaycıoğlu’nun cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.