Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
Bolu'da etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek noktalarında ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Soğuk hava nedeniyle dere kenarlarının buz tuttuğu görüldü. Gün içinde kar yağışı etkisini azaltırken bölgede yarın ve Perşembe günü yoğun kar yağışı bekleniyor.
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