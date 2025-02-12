Bolvadin kar yağışı sonrası beyaza büründü

Afyonkarahisar’da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Bolvadin başta olmak üzere kentin bir çok ilçesi adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Bolvadin kar yağışı sonrası beyaza büründü

Bolvadin ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Kar örtüsü altındaki Bolvadin dron ile havadan görüntülendi. Yağışla birlikte ilçede hava sıcaklığı hissedilir derecelerde azalarak eksi 3 derecelere kadar düştü. Yaklaşık 2 saat süren yağış sonrası ilçedeki yağışlı hava yerini açık bir havaya bıraktı.

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