Bomonti'deki rezidansta olay içinde olay: 120 bin eurosu çalındı, para bulundu ama kendisi de yakayı ele verdi!
Şişli'de yaşayan Yasemin S., arkadaşı tarafından soyuldu. Para bulundu ama polisin "Bu parayı nereden kazandın." sorusuna yanıt veremeyen kadın, bu sefer kendi yakayı ele verdi.
Şişli'de bir hırsızlık olayı, başka bir narkotik olayını açığa çıkardı.
Olay, 3 Şubat Pazartesi günü saat 14.20 sıralarında Bomonti'de bir rezidansta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine sözkonusu adrese gitti.
Burada Yasemin S., polis ekiplerine evinde yaklaşık 120 bin Euro parası olduğunu, evine en son Erkan A.'nın girdiğini ve bu kişinin, kendisinin bir hafta sonra yurt dışına gideceği bilgisine sahip olduğunu anlattı.
PARALAR ÇORABIN İÇİNDEN ÇIKTI
Arkadaşı olan Eda A. ile Erkan A.'nın aynı rezidansta ikamet ettiğini, kendisinin çiftin ikametine baktığında çorabın içerisinde 20 bin euro olduğunu gördüğünü ve paraların seri numarasının "EA" ibaresi taşıdığını belirtti.
Yasemin S. çalınan paralarıyla çiftin evinde çorap içerisinde bulduğu paraların seri numaralarının aynı olduğunu fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu ifade etti.
Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, Erkan A.'nın evinde arama yaptı.
Ancak yapılan aramalarda herhangi bir suç delili bulunmadı.
POLİS "BU PARAYI NERDEN BULDUN" DEDİ
Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Yasemin S.'ye 120 bin euroyu nereden kazandığına ilişkin sorular sordu.
Net bir cevap alamayan polis ekipleri Yasemin S.'nin evinde arama yaptı.
KREM KUTUSUNDAN AMFETAMİN ÇIKTI
Yapılan aramalarda Yasemin S.'nin yatak odasında şeffaf poşet içerisinde sigara ve krem kutusu bulundu.
Kutuyu inceleyen polis, üzerindeki alüminyum jelatinle oynanmış olduğunu fark etti.
Kapalı iki krem kutusu kontrol edildiğinde şeffaf poşet içerisinde amfetamin olduğu tespit edildi.
Salonda aramalarına devam eden polis, mutfak dolabının içerisindeki rafta yine şeffaf poşet içerisinde aynı uyuşturucu maddeden ele geçirdi.
PARALARI ÇALAN TUTUKLANDI
Aramaların ardından 712 gram amfetamin maddesine el konuldu.
Paraları çaldığı tespit edilen Erkan A. ve evinde amfetamin bulunan Yasemin S. gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan Erkan A. uyuşturucu madde ticareti yapmak ve evden hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAVCILIK KARARIYLA KAN TESTİ YAPILDI
Yasemin S. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı; ayrıca savcılık kararıyla kanı incelendi.
Yasemin S.'nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği 20 bin euroya da el konuldu.
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