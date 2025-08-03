Bomonti'deki rezidansta olay içinde olay: 120 bin eurosu çalındı, para bulundu ama kendisi de yakayı ele verdi!

Burada Yasemin S., polis ekiplerine evinde yaklaşık 120 bin Euro parası olduğunu, evine en son Erkan A.'nın girdiğini ve bu kişinin, kendisinin bir hafta sonra yurt dışına gideceği bilgisine sahip olduğunu anlattı.

Şişli'de bir hırsızlık olayı, başka bir narkotik olayını açığa çıkardı.

PARALAR ÇORABIN İÇİNDEN ÇIKTI

Arkadaşı olan Eda A. ile Erkan A.'nın aynı rezidansta ikamet ettiğini, kendisinin çiftin ikametine baktığında çorabın içerisinde 20 bin euro olduğunu gördüğünü ve paraların seri numarasının "EA" ibaresi taşıdığını belirtti.

Yasemin S. çalınan paralarıyla çiftin evinde çorap içerisinde bulduğu paraların seri numaralarının aynı olduğunu fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu ifade etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, Erkan A.'nın evinde arama yaptı.

Ancak yapılan aramalarda herhangi bir suç delili bulunmadı.