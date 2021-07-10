Bonzainin yerini met aldı: Türkiye artık köprü değil kullanıcı ülke

Zehir tacirlerinin hedefindeki Türkiye, Avrupa genelinde metamfetamine bağlı ölümlerde ikinci sırada geliyor. Avrupa Uyuşturucu Raporu ile ortaya çıkan son tabloyu Prof. Dr. Kültegin Ögel değerlendirdi.

Önce AMATEM, ardından ÇEMATEM’de uzun yıllar bağımlıların tedavisine yönelik çalışmalar yürüten, şimdilerde Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Ögel, Avrupa Uyuşturu Raporu sonuçları üzerinden Türkiye’deki madde bağımlılığı eğrisindeki son durumu paylaştı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre Prof. Dr. Ögel, sahadaki araştırma verilerinin AB Uyuşturucu Ofisi verileriyle örtüştüğünü dile getirdi. Covid-19 salgının ilk dönemi sayılan 2020’de uyuşturucu madde kullanımında bir düşüş yaşandığını ancak 2021’de artış eğrisinin sürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ögel, “Türkiye maalesef artık geçiş veya köprü değil kullanıcı ülke konumunda. Birçok kentimizde metamfetamin zehrinin tuzağına düşen gençleri görüyoruz" dedi.

"BONZAİNİN YERİNİ MET ALDI"

Türkiye'de eroin kullanımında da bir artış olduğunu belirten Ögel, "Dünyada önümüzdeki dönemde sentetik opiyat dediğimiz ilaç şeklindeki zehir türevlerinin tüketiminde ciddi artışlar göreceğiz. ABD’de sentetik opiyat bağımlılığı ve ölüm oranları ciddi artıyor. Bu ülkeden dalga dalga yayılım olacaktır” diye konuştu.

Bonzai tüketiminin yapılan başarılı operasyon, medya desteği ve uyarılar sonucu azaldığını ancak metamfetamin zehrinin kullanımındaki artışın devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ögel, “Avrupa uyuşturucu raporuna göre Türkiye’de ölüm oranları azalıyor gözükse de maalesef uyuşturucuya bağlı genç ölümlerinde ilk üçteyiz. Türkiye’deki uyuşturucu madde kullanımında büyük bir değişim yaşanıyor. Bonzai belasının yerini bağımlıların ‘met’ diye tanımladığı metamfetamin almış durumda" değerlendirmesinde bulundu.



"EN SORUNLU BÖLGE ESENYURT"



İstanbul, Adana ve Ankara’nın madde bağımlı sayısının yüksek olduğu kentler olduğunu vurgulayan Ögel, “İstanbul’da en kötü durumdaki ilçe ve semtler Esenyurt, Küçükçekmece, Sefaköy, Yenibosna, Pendik ve Tuzla olarak öne çıkıyor. İstanbul’da en sorunlu yerleşim bölgesi Esenyurt. Şu an en büyük bela metamfetamin kullanımındaki patlama. Kristal toz şeklindeki bu zehir, nörotoksik olduğundan beyindeki dopamin ve seratonin nöronlarına zarar veriyor. Bağımlıların tamamında akıl hastalığı, beyin fonksiyonlarının çöküşünü görüyoruz" dedi.

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