Booking, Expedia ve Airbnb'ye yeni kurallar

Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre Booking , Expedia ve Airbnb gibi platformların Türkiye ’de faaliyet gösterebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı ’ndan iki yıl süreli izin belgesi alması gerekecek. İzin belgesi bedeli 5 milyon lira olacak ve bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Platformların ayrıca Türkiye’de temsilci bulundurması, dijital hizmet vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması ve turizm payı ödemesi gerekecek.

KOMİSYONA YÜZDE 17 SINIRI

Yurt içinden yurt içine yapılan konaklama satışlarında platformların alacağı komisyona da üst sınır getirilecek. Komisyon, vergiler hariç hizmet bedelinin yüzde 17’sini aşamayacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, düzenlemeyle yabancı platformların faaliyetlerinin denetime bağlanacağını söyledi.

Alpaslan, Türkiye’de tüketicilere hizmet sunan uluslararası platformların faaliyet alanlarının ve sorumluluklarının belirleneceğini, kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımların da düzenleneceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Alpaslan, platformların Türkiye’de resmi olarak ulaşılabilecek bir temsilcisinin bulunmasının zorunlu hale getirileceğini belirterek, tüketicilerin hak arama süreçlerinin de Türk hukuku çerçevesinde yürütüleceğini söyledi.

Teklife göre platformların faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

Alpaslan, düzenlemenin tüketici haklarını korumayı, kayıtlı turizm işletmelerini gözetmeyi ve sektörde haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçladığını belirtti.

HANGİ HİZMETLERİ SUNABİLECEKLER?

Platformlar doğrudan yalnızca turizm belgeli konaklama tesisleri, turizm amaçlı kiralama izinli konutlar ve uçak bileti satışına aracılık edebilecek.

Seyahat acentelerine özgü diğer hizmetlerin yetkili seyahat acentaları, araç kiralama hizmetlerinin ise Türkiye’de yetkilendirilmiş işletmeler üzerinden sunulması gerekecek.

Teklifte yükümlülüklere uymayan platformlara idari para cezası ve erişimin engellenmesi yaptırımı da öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi, halen Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı platformların ise üç ay içinde izin belgesi için başvurması planlanıyor.