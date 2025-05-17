Bor madeninden yüksek koruma sunan maske üretildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenleri, bor madeninden yüksek koruyuculuğa sahip, konforlu kullanım sunan cerrahi maske geliştirdi.

Hastane ve sanayide kullanılmak üzere muadillerine göre daha yüksek koruyuculuğa sahip, kullanım konforu sunan cerrahi maske geliştirmek isteyen Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri proje hazırladı.



ÇEŞİTLİ UZMANLIK DALLARIYLA İŞBİRLİĞİ YAPILDI



Proje kapsamında, bor madeninden maske üretilmesi için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden tekstil mühendisliği ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden kimya, hemşirelik ve mikrobiyoloji bölümlerinde görevli akademisyenlerden destek alındı.



DAHA YÜKSEK FİLTRELEME SAĞLIYOR



Çalışmalar sonucu, "aktif karbonlu yüksek filtrasyonlu bor maske (AK-B-MASK)" ve "yüksek filtrasyonlu bor maske (B-MASK)" ismi verilen iki tür maske üretildi.

Testleri yapılan maskelerin, muadillerine göre kimyasal kirleticiler ile bakteri ve virüslere karşı daha yüksek filtreleme sağladığı belirlendi.



Türk Patent Enstitüsü üzerinden uluslararası düzeyde patent başvurusu yapılan maskenin, sonraki süreçte ticarileştirilmesi hedefleniyor.

