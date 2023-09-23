Bora Kaplan operasyonunda 1 tutuklama daha

Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
Ayhan lakaplı Bora Kaplan suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt yöneticisi firari zanlılardan M.A. ile Ç.M.K. gözaltına alındı.
Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan gözaltına alınan Ç.M.K'nın emniyet personeli olduğu öğrenildi.
Emniyet sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ç.M.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan M.A. ise ise tutuklandı.
Ayhan lakaplı suç örgütü lideri Bora Kaplan, 8 Eylül'de yüklü miktarda para ile yurtdışına kaçmaya çalışırken, Esenboğa Havalimanı’nda yakalanmıştı.
Operasyon kapsamında 33 kişi yakalanmış, Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 18 zanlı tutuklanmıştı.
Emniyetin, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.
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