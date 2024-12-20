Bora Kaplan rüşvet iddiasını reddedip polisleri suçladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp A., eski Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., Başkomiser Ercan K. ve polis memuru Serdar C.'nin hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı iddiasıyla temmuz ayında soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda suç örgütü lideri Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 4'ü polis 5 sanık hakkında "Rüşvet" ve "Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenip dava açıldı.



"BANA ZULMETTİLER AMA YALAN SÖYLEYEMEM"



Sanıkların Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.



Duruşmaya başka davadan tutuklu sanık Bora Kaplan ile diğer tutuksuz 4 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Bora Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra emniyette değişim olduğunu, birlikte yargılandığı sanıkların da darbe girişiminden sonra göreve geldiklerini söyledi. İlk olarak bir restoran açtığını, daha sonra birçok şirket kurduğunu ancak işletmelerini emniyetin baskısının ardından devrettiğini öne süren Kaplan, "Ramazan ayında beni 3 kez gözaltına aldılar. Yardım dağıtıyordum; 'Dağıtmayacaksın' dediler. Kolileri toplayıp benzin döküp yaktılar." dedi.



Bu olaylar yüzünden iftira atılmasın diye arabasına ve iş yerine kamera taktırdığını dile getiren Kaplan, "Buradaki sanıklar, 2018'de, 2021'de yargılandığım dosyaları yapan kişiler. Benim şu anda yargılandığım, ceza aldığım dosyaların tamamını bunlar yapmış." ifadelerini kullandı.



"Bunları getirip benim kucağıma bıraktılar. Şimdi burada, 'Buna rüşvet verdim, şuna rüşvet verdim' desem, bu adamlar ceza alacaklar." diye konuşan Kaplan, "Bu adamlar benim umurumda değil. Bu dünyada bana zulmettiler ama yalan söyleyemem." açıklamasında bulundu.



Kaplan, sanık Alp A.'ya saat verdiği iddiasını kabul etmeyip emniyette, avukatı huzurunda verdiği ifadesinin zorla alındığını ileri sürdü.



"SAHTE DELİL KULLANMADIK"



Sanıklardan Alp A., "Hayatımın hiçbir döneminde Bora Kaplan'la bir irtibatım olmadı. Bora Kaplan hakkında dosyalar yaptık, baskı altında hissetmesi normal. Bora Kaplan, Ankara genelinde tanınıyor, eğlence merkezi var, bu uygulamalar yapılmıştır. Cumhuriyet savcısıyla koordineli işlemler yapılmıştır, mekanlarına girilmiştir ama yanındaki başka mekanlara da girilmiştir. Ama sahte delil kullanmadık, yalancı tanık kullanmadık." dedi.



Ercan K. ise "Bora Kaplan'ı ayırmadık, başka uygulamalar da yaptık ama gündemde Bora Kaplan vardı. Tıpkı Sedat Peker gibi, Alaattin Çakıcı gibi." dedi.



Sanık Oben Ö. de işlerinin sokakta nizamı sağlamak olduğunu belirterek, "Kaplan'a birçok uygulama yaptık, işlem yaptık. Ankara'da işlem yapılacak yerler bellidir. Diğerlerine bir oraya 3 uygulama yapılmasındaki sebep çok fazla göz önünde olmasıdır. Çünkü bireysel silahlanmaları fazlaydı." ifadelerini kullandı.



Tanıkların ifadeleri ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Alp A. hakkındaki yurt dışı adli kontrol tedbirinin devamına hükmedip duruşmayı 7 Mart'a erteledi