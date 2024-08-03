Borç-alacak meselesi yüzünden babasını sokakta tabancayla öldürdü

Mardin'de İlhami Vural, borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı oğlu tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Borç-alacak meselesi yüzünden babasını sokakta tabancayla öldürdü

'de Kızıltepe ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda baba İlhami Vural ile ismi henüz öğrenilmeyen oğlu arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada oğlu, yanında getirdiği tabancayla babası İlhami Vural’a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhami Vural’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba Vural’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, oğlu ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ankara'da ABD-Rusya arasında casus takası

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Site bahçesinde alkol alan 2 komşusunu bıçakladı

Site bahçesinde alkol alan 2 komşusunu bıçakladı

İYİ Parti'den Instagram kararının iptali için dava

İYİ Parti'den Instagram kararının iptali için dava

Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı

Elindeki elektronik sigara bomba gibi patladı

Elektrik akımı yine can aldı

Elektrik akımı yine can aldı

Hava almak için çıktığı camdan düştü: 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Hava almak için çıktığı camdan düştü: 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...