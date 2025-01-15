Borç kavgası kanlı bitti: Kayınpederini sırtından bıçakladı
Samsun'un Bafra ilçesinde, damadı tarafından sırtından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde A.K. (42) ile damadı H.Y. (22) arasında iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., kayınpederi A.K.'yi sırtından bıçakladı.
Kendi kullandığı aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden A.K., buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y. ile kardeşi O.Y. (24) ve babası K.Y.'yi (56) gözaltına aldı.
K.Y. ve O.Y., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, H.Y.'nin işlemleri ise sürüyor.
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