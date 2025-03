Borç meselesi yüzünden arkadaş katili oldu

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde Alper Aldemir, olaydan bir hafta önce aynı mahallede oturan arkadaşı Kadir Can İbicek ile kız arkadaşı Hatice Ç.'yi (32) evinde bir gün misafir etti.



İbicek, Aldemir'den 4 bin lira borç istedi. Aldemir parayı verdi ancak iddiaya göre aradan geçen sürede geri alamadı. 3 kişi yakın zamanda yeniden buluştu ve Alper Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını alarak borç ödendiğinde geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.



YARIM SAAT SONRA YAKALANDILAR



Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Ç., önceden tanıdıkları taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Alper Aldemir'in evine gitti. Taksiden inen Hatice Ç., kapıda karşılaşıp tartıştığı Alper Aldemir tarafından tokatlandı.



Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı İbicek, elindeki tabancayla Aldemir'e ateş edip öldürdü. Aynı taksiyle kaçan Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., olaydan yarım saat sonra yakalandı.



GÖZALTINA ALINDI



Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen sevgililer ile taksi şoförü M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.