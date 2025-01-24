Borç para yüzünden ortağını öldürdü

Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde dün sabah, bir eğlence merkezinin ortakları olan iki kuzen arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Burhan D., ruhsatlı silahıyla ortağı ve kuzeni Coşkun D'ye ateş etti.



Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Coşkun D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Burhan D. emniyetteki ifadesinde 3,5 ay önce Ankara'ya geldiğini ve kuzeni Coşkun D.'nin iş yerine ortak olduğunu, mekanın zarar etmesi nedeniyle aralarının bozulduğunu anlattı.

SEBEP: BORÇ PARA



Öldürme kastı olmadığını öne süren Burhan D. kavganın sebebinin borç para meselesi olduğunu iddia etti.



Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

