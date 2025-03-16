Borç tartışması kanlı bitti: Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Bulut ile arkadaşı A.D arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.D. yanındaki bıçak ile Mehmet Bulut’u yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bulut, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Mehmet Bulut’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.