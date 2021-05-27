Borç yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak? (Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?)

Borç yapılandırma işlemleri, Meclis’e sunulan kanun teklifi yürülüğe girdikten sonra e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılabilecek.Başvurularını gerçekleştiren vatandaşların müracaatları, vergi uzmanları tarafından değerledirelecek.



HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

SGK prim borçları, MTV, KYK, trafik cezası gibi borçlar, yapılandırma kapsamında yer alacak. Borcunu ödeyemeyen miyonlarca üniversite mezununa da kolaylık sağlanıyor.

Borç yapılandırma işlemi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçları kapsayacak.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar yapılacak. İlk taksit ödemesi ise ekim ayında başlayacak. Yapılandırma için başvurduğunuzda iki seçeneğiniz var.

Birincisi, borcunuzu peşin ödemek; ikincisi ise taksitle ödemek. Borcunu taksitlendirmek isteyenler 6-9-12-18 ay taksit imkanından yararlanacak. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirilebilecek. Borçlar iki ayda bir ödeneceğinden 18 aylık taksitlendirmeyi tercih edenler borçlarını 36 ayda ödemiş olacak.