Borçka'da çığ: Köy yolları kapandı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.
İlçede Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel) Havzası'ndaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Camili Geçidi'nde çığ düştü.
Çığ nedeniyle 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çift taraflı trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.
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