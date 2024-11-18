Borçka'da çığ: Köy yolları kapandı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

Borçka'da çığ: Köy yolları kapandı

İlçede 'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel) Havzası'ndaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Camili Geçidi'nde çığ düştü.

Çığ nedeniyle 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çift taraflı trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

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