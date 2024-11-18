Borçka'da çığ: Köy yolları kapandı

İlçede Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel) Havzası'ndaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Camili Geçidi'nde çığ düştü.



Çığ nedeniyle 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çift taraflı trafiğe kapandı.



İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.